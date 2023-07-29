Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об идее хоккейного матча на Луне с участием сборной России. Ранее учёные из Великобритании разработали проект, по которому в 2035-м году на Луне может состояться первый футбольный матч.
«Английские ученые заявили о подготовке футбольного матча на Луне к 2035 году? Нормально, если сделают большой корабль. Но это сколько людей надо завезти — судей, игроков, минимум человек 50. Там же ещё гостиницу надо сделать, поле. Это нереально. У них просто как у американцев рептилоиды в сенате заседают. Правильно про них Дмитрий Медведев написал.
России повторить то же самое, но провести хоккейный матч на Луне? Естественно, нам остаётся только хоккей. С канадцами туда полетим! Но это, конечно, бред. Ну, может, что-то и есть, но не похоже, что к 2035 году успеют. Может быть, к 2050 году что-то и будет. Надо корабли большие построить. Плюс, когда прилетите, не в скафандрах же будете играть. Не знаю, что будет, но пока это фантастика», — цитирует Кожевникова Legalbet.
Ранее Кожевников заявлял, что считает хоккей более мужественным видом спорта, чем футбол.
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