Кучеров — о двух Кубках Стэнли: кого сейчас это волнует? Всем плевать на прошлое

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о своём желании выиграть ещё один Кубок Стэнли. «Молнии» завоёвывали трофей дважды — в 2020 и 2021 годах.

«Я просто хочу выигрывать больше. Завоевать кубок — это нереально [круто]. Просто хочется выиграть ещё. Думаю, на этом всё. Конечно, ты хочешь быть хорошим игроком, но речь идёт о кубке. Вот почему я так много работаю. Я просто хочу, чтобы мы выигрывали больше.

Мы завоевали трофей два или три года назад. Это в прошлом. Кого сейчас это волнует? Всем плевать на прошлое. Ты должен вернуться на лёд. Должен выполнять свою работу. Прошлое не имеет значения. Что бы ни случилось, это — в прошлом. Никто об этом не говорит. Ты хочешь создать новую историю. Вот как я к этому отношусь.

Ты должен выйти на лёд и приложить все усилия, чтобы команда могла снова победить», — приводит слова Кучерова официальный сайт «Тампы».