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Тарасенко — второй игрок «Оттавы» с номером 91, до него был худший 1-й номер драфтов НХЛ

Тарасенко — второй игрок «Оттавы» с номером 91, до него был худший 1-й номер драфтов НХЛ
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Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко станет вторым игроком в истории «сенаторов», который будет играть под 91-м номером.

Примечательно, что первым хоккеистом был канадский форвард Александр Дэйгл. Игрок был задрафтован 30 лет назад — в 1993 году под общим первым номером. Многие считают Дэйгла худшим первым номером в истории драфтов НХЛ. За свою 10-летнюю карьеру в Национальной хоккейной лиге канадец принял участие в 616 матчах, в которых забросил 129 шайб и отдал 198 результативных передач при общем показателе полезности «-176».

Дэйгл выступал за «Оттаву» под 91-м номером. Помимо «Сенаторз», нападающий успел поиграть в «Миннесоте Уайлд», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфии Флайерз».

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