ESPN: переход Тарасенко в «Оттаву» лишь усиливает надежды на то, что они выйдут в плей-офф

Журналист ESPN Райан Эс Кларк высказался о переходе Владимира Тарасенко в «Оттаву Сенаторз».

«Имеет ли эта сделка смысл? Без сомнений, да. Тем более можно было бы аргументировать тем, что подписание Тарасенко — это в некотором роде заявление.

Чтобы полностью понять значимость прихода Тарасенко, нужно посмотреть на общую картину. «Сенаторз» — это франшиза, которая не выходила в плей-офф с сезона-2016/2017, когда они проиграли в финале Восточной конференции. С тех пор обсуждения «Оттавы» были в основном сосредоточены на том, как они используют свои ресурсы для возвращения в плей-офф, а также на создании команды, которая также стабильно выходит в плей-офф.

Генеральный менеджер «Сенаторз» Пьер Дорион шёл к этому моменту, а последнее межсезонье породило веру в то, что «Оттава» может стать лучше. Они подписали Жиру свободным агентом и были готовы значительно вложиться, чтобы получить Дебринкэта из «Чикаго Блэкхоукс». Травма Норриса в начале сезона в сочетании с отсутствием стабильности не помогли. Но команда всё ещё была довольно агрессивна в дедлайн, когда в очередной раз отдали не так много, чтобы получить защитника Якоба Чикрана из «Аризоны».

Правда, «сенаторы» в итоге пропустили плей-офф. Но они были всего в шести очках от нужного места в Восточной конференции, которое принадлежало финалисту Кубка Стэнли «Флориде Пантерз».

Этот отрыв дразнил ложными надеждами. Он может привести к мысли, что «сенаторы» не так уж далеки от выхода в плей-офф. В то время как уход Дебринкэта был первоначальной задачей их межсезонья, «Оттава», похоже, была в состоянии положиться на рынок свободных агентов для улучшения своего состава, учитывая, что у них было более $ 17 млн под потолком. Они использовали эти деньги, чтобы заменить Кэма Тальбо, подписав контракт с Йоонасом Корписало, который дал им вратаря на место первого номера. Затем Дорион подписал контракт с ветераном-защитником Трэвисом Хамоником, который пополнил защиту в лице Томаса Шабо, Артёма Зуба и трёх многообещающих талантов — Джейкоба Бернарда-Докера, Эрика Браннстрёма и Джейка Сандерсона, не считая Чикрана.

Затем Дорион заставил Дебринкэта возместить тот капитал, который «сенаторы» потеряли, когда выменяли его годом ранее, получив при этом проверенного форварда в лице Кубалика, который дважды забил более 20 голов за сезон в своей карьере.

Одним из пунктов, на который смотрел Тарасенко, выбирая перед дедлайном дальнейшее место продолжения карьеры, было то, что он мог сделать для команды, пытающейся выйти в плей-офф. Когда он вышел на рынок свободных агентов, ничего не изменилось, учитывая, что несколько команд, которые были связаны с ним, стремились выйти в плей-офф. Переезд Тарасенко в «Оттаву» лишь усиливает надежды на то, что у «сенаторов» хватит таланта, чтобы положить конец засухе в плей-офф.

Это будет непросто. Ожидается, что Восточная конференция станет адской, поскольку «Баффало Сэйбрз», «Питтсбург Пингвинз» и «Ред Уингз» также пытаются выйти в плей-офф после неудачи в сезоне-2022/2023», — приводит слова Кларка ESPN.