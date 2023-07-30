Защитник «Динамо» рассказал о дубле в ворота АКМ

Защитник московского «Динамо» Артём Волченков подвёл итоги контрольного матча с АКМ (5:0). В этом матче игрок сделал дубль, забросив четвёртую и пятую шайбы бело-голубых.
«Вся команда хорошо сыграла, за счёт партнёров удалось сделать дубль. В первом голе оказался в нужном месте и точно попал в ворота, а вторая шайба – хорошо разыграли с партнёром. Конкуренция всегда будет, нужно доказывать своё место в составе, за счёт желания и работы нужно врезаться в состав. Ребята сказали, что сбор в этом году полегче, чем в прошлые сезоны. Было тяжело, но физическая нагрузка накладывается на сезон, чтобы потом легче было. Классно играть с хорошими игрокам, на Игоря Ожиганова и Андрея Миронова нужно равняться», — приводит официальный сайт КХЛ слова Волченкова.
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