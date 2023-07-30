«Овечкин мог выбить меня на третий ряд». Бывший игрок «Вашингтона» — о хите Александра

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли вспомнил первый матч со «столичными» после ухода из клуба. Форвард провёл в команде три года — с 2016-го по 2019-й — и завоевал с ней Кубок Стэнли. В первой же встрече с «Вашингтоном» Коннолли, перешедший во «Флориду Пантерз», получил силовой приём от Александра Овечкина.
«Я помню первый раз, когда мы сыграли с «Вашингтоном». Овечкин мог бы, если бы захотел, выбросить меня силовым приёмом на третий ряд. Он застал меня не в лучшем положении, просто подкрался — а Ови же действительно крупный парень, он никогда такого не делал. Против него было бы не очень приятно играть в серии плей-офф, без вопросов.
Я просто благодарен, что меня не выбросили на третий ряд, особенно если учесть, что это был первый матч после совместной победы в плей-офф. Думаю, в тот вечер у меня был бесплатный билет на трибуны», — сказал Коннолли в эфире NBC Sports Washington.
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