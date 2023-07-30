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Бывший нападающий «Вашингтона» назвал главное оружие Александра Овечкина

Бывший нападающий «Вашингтона» назвал главное оружие Александра Овечкина
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Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли рассказал о главном оружии российского капитана команды Александра Овечкина.

«Бросок Овечкина — главный аспект, который делает его таким смертоносным. Лучший бросок в истории. Но его голод в каждом матче может даже превзойти это», — сказал Коннолли в эфире NBC Sports Washington.

Напомним, канадский нападающий выступал за «Вашингтон» в течение трёх лет — с 2016 по 2019-й. Коннолли выиграл со «столичными» Кубок Стэнли. Хоккеист за всё это время отдал пять результативных передач на Овечкина. Примечательно, что и россиянин пять раз ассистировал канадцу. Всего же в НХЛ Коннолли провёл 536 матчей, в которых набрал 195 (101+94) результативных баллов.

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