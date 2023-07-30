Вратарь ЦСКА Иван Федотов поздравил моряков с днём ВМФ. Голкипер в своём аккаунте в соцсети выложил картинку с изображением герба Военно-морского флота РФ.
Федотов так подписал картинку: «Всех причастных с праздником!»
Фото: соцсети Федотова
Напомним, летом 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге и отправили на север в армию. Голкипер прошёл службу в рядах ВС РФ. Федотов, имеющий звание старшего матроса, в июне сыграл за команду сборной ВМФ.
В июне 2023 года появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, был автоматически продлён на год. 3 июля заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил эту информацию. Несмотря на это, уже через пять дней, 8 июля, ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым.
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