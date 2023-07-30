«Даже в плей-офф Овечкин был зверем». Экс-форвард «Вашингтона» — о победном Кубке Стэнли

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли рассказал о российском капитане команды Александре Овечкине в плей-офф НХЛ — 2018. Тогда «столичные» выиграли Кубок Стэнли.
«Даже во время нашего забега в плей-офф, когда мы выиграли трофей, он был зверем. Было дико видеть, как он играет, ребята просто следовали за ним. Ови — очень целеустремлённый парень, когда дело доходит до того, чтобы забивать голы, и он лучше всех справляется с этим. Он играет жёстко, физически сильный парень. Его тяжело сдвинуть с места, когда он у ворот. Широкий мужик. Но Ови также отличный игрок, так что круто видеть, как он продолжает забивать», — сказал Коннолли в эфире NBC Sports Washington.
Напомним, канадский нападающий выступал за «Вашингтон» в течение трёх лет — с 2016-го по 2019-й. Коннолли выиграл со «столичными» Кубок Стэнли. Хоккеист за всё это время отдал пять результативных передач на Овечкина. Примечательно, что и россиянин пять раз ассистировал канадцу. Всего же в НХЛ Коннолли провёл 536 матчей, в которых набрал 195 (101+94) результативных баллов.
- 30 июля 2023
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