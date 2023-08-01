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Вайсфельд — о деле вратаря ЦСКА: во всём виноваты Федотов и его представитель

Вайсфельд — о деле вратаря ЦСКА: во всём виноваты Федотов и его представитель
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Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию с российским голкипером Иваном Федотовым. Вратарь в июле 2022 года подписал однолетнее соглашение с «Филадельфией Флайерз» в НХЛ, но затем его призвали на службу в армию. Федотов год служил, после чего заключил контракт с ЦСКА. В то же время в «Филадельфии» считают его соглашение автоматически продлённым на год из-за непредвиденных обстоятельств.

«Нужно было сначала урегулировать отношения с «Филадельфией», а потом объявлять о подписании контракта с ЦСКА. Очевидно, что американскому клубу он сейчас не нужен. Не понимаю, почему Международная федерация участвует в процессе, никогда такого не было. Считаю, что во всём виноваты Федотов и его представитель. Первое, что нужно было сделать, — решить вопрос с «Филадельфией», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

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