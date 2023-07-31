Журналист: даже если ИИХФ вынесет решение в пользу «Флайерз», Россия может выкинуть хрень

Журналист Crossing Broad Кевин Кинкид прокомментировал новую информацию в деле российского вратаря Ивана Федотова.
«Короткое объяснение здесь заключается в том, что «Флайерз» просят Международную федерацию хоккея вмешаться и решить, какой контракт сейчас действителен — контракт с ЦСКА или контракт с НХЛ. В этом случае использование слова «продлённый» относится к приостановлению срока, например, к отложенному началу вступления в силу или приостановлению. Позиция «Филадельфии» заключается в том, что, поскольку Федотов пропустил сезон из-за службы в армии, однолетний контракт с НХЛ так и не был выполнен и, следовательно, не истёк.
ИИХФ должна решить, что будет дальше. Федотов очень хорош и тут же поборолся бы за место.
Конечно, даже если ИИХФ вынесет решение в пользу «Флайерз», Россия может снова выкинуть какую-нибудь хрень, что вызывает законную обеспокоенность. Не могу им доверять, но я бы предложил им сделку — вы отправите Федотова в «Филадельфию», а мы вернём на родину Овечкина», — приводит слова Кинкида Crossing Broad.
- 31 июля 2023
-
23:12
-
22:44
-
22:28
-
21:58
-
21:39
-
21:00
-
20:45
-
20:32
-
20:05
-
19:45
-
19:35
-
19:11
-
18:59
-
18:36
-
18:21
-
18:01
-
17:44
-
17:20
-
16:48
-
16:30
-
16:30
-
15:45
-
15:21
-
15:00
-
14:35
-
14:18
-
14:10
-
13:55
-
13:45
-
13:36
-
13:20
-
13:10
-
13:01
-
12:33
-
12:11