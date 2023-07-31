Журналист: даже если ИИХФ вынесет решение в пользу «Флайерз», Россия может выкинуть хрень

Журналист Crossing Broad Кевин Кинкид прокомментировал новую информацию в деле российского вратаря Ивана Федотова.

«Короткое объяснение здесь заключается в том, что «Флайерз» просят Международную федерацию хоккея вмешаться и решить, какой контракт сейчас действителен — контракт с ЦСКА или контракт с НХЛ. В этом случае использование слова «продлённый» относится к приостановлению срока, например, к отложенному началу вступления в силу или приостановлению. Позиция «Филадельфии» заключается в том, что, поскольку Федотов пропустил сезон из-за службы в армии, однолетний контракт с НХЛ так и не был выполнен и, следовательно, не истёк.

ИИХФ должна решить, что будет дальше. Федотов очень хорош и тут же поборолся бы за место.

Конечно, даже если ИИХФ вынесет решение в пользу «Флайерз», Россия может снова выкинуть какую-нибудь хрень, что вызывает законную обеспокоенность. Не могу им доверять, но я бы предложил им сделку — вы отправите Федотова в «Филадельфию», а мы вернём на родину Овечкина», — приводит слова Кинкида Crossing Broad.