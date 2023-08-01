Форвард «Вашингтона» Кузнецов рассказал, что любит делать в свободное от хоккея время

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске» ответил на вопрос, что любит делать, когда не играет в хоккей. Кроме того, российский форвард высказался об изменениях в хоккее.

«На диване лежать, телик смотреть (смеётся). Я люблю, да. Кайф такой, когда можно поваляться на диване.

Для меня хоккей — это творчество. Постоянно держишь шайбу, играешь на партнёра. В этом хоккей заключается. Сейчас живём во время, когда хоккей упрощается», — сказал Кузнецов.

Напомним, текущий контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Это соглашение также включает пункт о запрете обмена в 10 клубов лиги. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказывал разочарование игрой Кузнецова в сезоне-2022/2023. Суммарно россиянин провёл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.