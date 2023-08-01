Евгений Кузнецов рассказал, как разработал свой стиль исполнения буллитов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске» рассказал о том, как разработал новый стиль исполнения буллитов.
«В принципе, долго с тренером вратарей нашим разговаривали, как лучше действовать. Был один момент, когда пять-шесть раз подряд попадал в штангу. Не то чтобы уверенность пропадала — не мог понять, почему с одной и той же точки попадал туда же. Случайно в один момент пришло, понял: чем медленнее едешь, тем удобнее контролировать бросок. Пока работает, это хорошо. Но всё равно, думаю, в какой-то момент перестанет работать, буду придумывать что-то новое.
Заходит примерно восемь из девяти», — сказал Кузнецов.
Напомним, текущий контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Это соглашение также включает пункт о запрете обмена в 10 клубов лиги. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказывал разочарование игрой Кузнецова в сезоне-2022/2023. Суммарно россиянин провёл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.
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