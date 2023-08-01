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Евгений Кузнецов предпочёл бы второй Кубок Стэнли золоту Олимпиады

Евгений Кузнецов предпочёл бы второй Кубок Стэнли золоту Олимпиады
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске» поучаствовал в блице, ответив на ряд вопросов. Россиянин сказал, что предпочёл бы второй Кубок Стэнли золоту Олимпийских игр.

«Харт Трофи» (приз, вручаемый лучшему игроку чемпионата НХЛ. — Прим. «Чемпионата») или ещё один Кубок Стэнли? «Харт Трофи» — Кубок есть уже. Кубок Стэнли или золото Олимпиады? Ещё один Кубок Стэнли.

Гретцки или Овечкин? Овечкин (смеётся). Забить или отдать? Не пропустить. Любимое блюдо? Макароны. С кетчунезом, конечно», — сказал Кузнецов.

Напомним, текущий контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Это соглашение также включает пункт о запрете обмена в 10 клубов лиги. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказывал разочарование игрой Кузнецова в сезоне-2022/2023. Суммарно россиянин провёл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков.

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