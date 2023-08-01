«Диванные эксперты». Кузнецов рассказал, является ли рекорд Овечкина главной целью команды

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске» высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Обсуждали ли с ним погоню за Гретцки? Да нет, чего тут. Мы вообще хоккей редко обсуждаем между собой. Стараемся больше на какие-то другие темы разговаривать. Потому что хоккея и так много в нашей жизни. Поэтому у нас задача другая – отойти от хоккея на пару часов, когда за ужином сидим или где-то вместе проводим время.

Говорят, что главная задача «Вашингтона» на ближайшие годы не командная, а чтобы Овечкин поставил рекорд? Диванные специалисты обсуждают там. Любой нормальный человек, вовлечённый в хоккей, понимает, что Ови всё равно побьёт рекорд Гретцки. Здесь дело времени. Поэтому тут такой задачи нет, не было и не будет, чтобы целенаправленно играть на Сашу. Я думаю, это глупо. Потому что это невозможно сделать. В этом нет смысла. Всё равно он его побьёт. И мы вместе всё равно будем праздновать это», — сказал Кузнецов.