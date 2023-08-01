Голкипер ЦСКА Иван Федотов провёл первую тренировку после возвращения в стан армейцев

Хоккеисты ЦСКА, включая вратаря Ивана Федотова, провели первую тренировку после выхода из отпуска, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Напомним, 31 июля появилась информация, согласно которой в НХЛ хотят продлить контракт Федотова с «Филадельфией» из-за непредвиденных обстоятельств. В июне появились новости о том, что контракт вратаря с «Филадельфией Флайерз», заключённый перед сезоном-2022/2023, автоматически продлён на год. Однако в июле ЦСКА объявил о подписании контракта с Федотовым. В Федерации хоккея России сообщили, что примут решение о допуске Федотова к игре в чемпионате КХЛ только после консультации с ИИХФ.

Федотов — серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине — 2022, обладатель Кубка Гагарина 2022 в составе ЦСКА.