Ротенберг — о нововведениях в правилах КХЛ: все эти детали должны нас устраивать полностью

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил нововведения в правилах КХЛ и рассказал о подготовке армейских хоккеистов к предстоящему сезону.
«Нововведения в правилах уже прочувствовали. Все эти детали должны нас устраивать полностью. Мы вообще никогда за воротами не стояли последние два сезона, для нас плюс, что и другие команды тоже не будут тянуть время за воротами. Все эти правила правильные, главное — их соблюдать. И чтобы грязи не было в хоккее, тогда будет больше голов, ярких моментов и болельщиков на трибунах. Мы только двумя руками за.
Ребята, которые сейчас проходят цикл подготовки на земле – «городки», ОФП, на этом турнире играть не будут, только на турнире Пучкова. Мы идём по плану и даём всем шанс. Плюс восемь игроков в сборной России, плюс 14 игроков, которые сидят на трибунах и работают по своему плану. Мы не хотим, чтобы наши ребята до сезона сыграли огромное количество игр, поэтому готовимся по нарастающей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 августа 2023
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