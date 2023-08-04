Бывший форвард СКА прокомментировал дебют за «Салават Юлаев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Даниил Огирчук высказался после дебютного матча за уфимцев. Команда провела товарищескую встречу с «Нефтехимиком» и победила — 4:2. Огирчук, перешедший из СКА в межсезонье, забил гол.
«Я шёл к этому, старался, тренировался. Очень рад, что мне доверили сыграть этот матч. Действительно старался как-то показать себя, старался как-то отметиться. Спасибо тренерскому штабу.
Ошибки? Пока что никак не ругали, только поправляли, подсказывали. Я думаю, будет на днях разбор матча. Всё расскажут, всё покажут, что лучше делать, а что лучше не надо. Мой гол? Шайба действительно была красивая, понравилась очень. Взял как-то на себя ответственность. Увидел угол, бросил, попал. В конце выходили, наверное, «три в один». Хотели сделать красиво — для болельщиков стараемся всё-таки, для них играем», — приводит слова Огирчука пресс-служба уфимцев.
- 4 августа 2023
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