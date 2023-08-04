Кадейкин об уходе из «Салавата»: нужно поднимать вещи, о которых даже не хочется говорить

Нападающий СКА Александр Кадейкин высказался об уходе из «Салавата Юлаева». Форвард провёл в клубе пять лет. В текущее межсезонье стороны приняли решение прекратить сотрудничество. Кадейкин подписал двухлетнее соглашение со СКА.

«Произошло так, как произошло. Опять-таки, мне не хочется в этом копаться. Здесь каждый останется при своём мнении. Ринат Рашидович [Баширов] сказал, что история с нашим сотрудничеством исчерпана, мне тут добавить нечего. Чтобы во всём этом разобраться, нужно глубоко копать и поднимать некоторые вещи, о которых даже не хочется говорить.

Уфа стала вторым домом? Тяжело сказать. Разумеется, мне там всё знакомо. Но у каждого своё понятие дома. Мне бы с первым разобраться. Я же постоянно в разъездах, в Москве бываю по два месяца в году. Понятно, что, когда ты уезжаешь на сезон в другой город, он становится для тебя вторым домом. В Уфе же я провёл пять лет. Там образовались связи, дочь выросла. За этот срок удалось прочувствовать атмосферу города.

Семья переедет за мной в Питер? Ну конечно, жёны же всегда переезжают со спортсменами. 4 февраля 2024-го СКА сыграет в Уфе с «Салаватом»? Болельщики в Уфе всегда придают позитива. Возвращение на «Уфа-Арену» будет для меня особенным событием», — приводит слова Кадейкина AllHockey.Ru.

Напомним, в прошлом сезоне нападающий побил личный рекорд результативности в регулярном чемпионате. Кадейкин записал на свой счёт 39 (13+26) очков. Кроме того, форвард оформил свой первый хет-трик в КХЛ именно в джерси «Салавата Юлаева».