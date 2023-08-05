«Очень умный подход к тренировкам». Да Коста — о нагрузках на сборах «Автомобилиста»

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста рассказал о нагрузках на тренировочных сборах екатеринбургского клуба.

«Очень умный подход к тренировкам, как на льду, так и в зале. Тяжело, но тренерский штаб делает всё так, чтобы мы избежали повреждений. Напряжённая работа, тратится много сил, но ко второй неделе стало проще, и к старту сезона мы подойдём в оптимальной форме.

Сейчас все готовятся летом самостоятельно, и я – не исключение. Но, это совершенно другие ощущения, когда ты выходишь на лёд. Тут дышишь по-другому, рабочий пульс совершенно другой, ты можешь делать летом любые упражнения, но на льду всё иначе. Другие мышцы в работе – в основном ноги, бёдра, поясница, поэтому наш тренерский штаб очень грамотно выстроил работу на первых занятиях, посвятив их больше технике, катанию, мелочам, которые важны, и постепенно увеличивая нагрузки», — цитирует Да Косту пресс-служба клуба.

Напомним, в завершившейся регулярке француз стал лучшим бомбардиром и вторым снайпером екатеринбургского клуба, записав на свой счёт 56 (20+36) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Да Коста набрал 7 (1+6) результативных баллов.