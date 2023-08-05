Главный тренер «Авангарда» прокомментировал крупную победу над СКА на турнире в Сочи

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал крупную победу в матче Sochi Hockey Open со СКА (5:1).
«В принципе, это всего лишь одна игра предсезонки. Действительно, всё получилось сегодня, попросили ребят не делать ошибок из прошлого матча. Много видео показывали. Плюс у нас молодёжь сегодня вышла на непростой матч. Хороший результат, хорошее построение игры, действия вратаря — мы всем этим довольны, запишем в актив сегодняшний матч, но помним, что это всего лишь предсезонный турнир.
Заглушили СКА форчекингом? Да, мы и хотим построить агрессивную команду, которая будет душить атаки соперника в самом зародыше. Но это тяжёлый труд, для него нужны хорошие физические кондиции, чем мы сейчас и занимаемся», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 5 августа 2023
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