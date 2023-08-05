Форвард «Вашингтона»: я бы дал Уилсону $ 10 млн! Выкуси, остальная часть НХЛ, Том остаётся

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши в своих социальных сетях обратился к одноклубнику Тому Уилсону после того, как форвард продлил контракт. Канадец заключил соглашение на семь лет. Общая сумма сделки составит $ 45,5 млн.

«Поздравляю, Том, с продлением ещё на семь лет! Я видел не так много игроков с таким же сердцем и любовью к своим товарищам по команде, своей организации и своим болельщикам. Этот парень каждый матч оставляет всё на льду, подаёт пример и защищает своих. Он заработал своё место в команде благодаря дракам и игре в меньшинстве, а также трудным минутам выступления в первом звене, игре в большинстве и забрасыванию важных шайб. Я надеюсь, что мой сын вырастет таким же, как Том. Хорошая работа, Мак (Брайан Маклеллан, генменеджер «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата»), потому что я бы дал ему $ 10 млн! Выкуси, остальная часть НХЛ, потому что #43 остаётся здесь! Люблю тебя, братан», — говорится в сообщении.