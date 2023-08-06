Дементьев: надо забыть о Гашеке, не печатать эти высказывания и не говорить о нём

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, как относится к очередным высказываниям чешского вратаря Доминика Гашека. Ранее бывший чешский голкипер заявил, что выступал в КХЛ, потому что был недостаточно образован.
«Считаю, что не стоит обращать внимания на высказывания Гашека. Это только подпитывает его на новые идеи и мысли. Надо просто забыть об этом человеке, не перепечатывать эти высказывания и не говорить о нём вообще. Пусть умиляется сам себе и своим мыслям», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».
Напомним, чешский вратарь выступал за «Спартак» с 2010 по 2011 год. Гашеку тогда было 45 лет. В регулярном чемпионате чех провёл 46 матчей, в которых одержал 23 победы при 91,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,48. В плей-офф Гашек сыграл четыре матча, а «Спартак» вылетел от СКА — 0-4.
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