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Генменеджер «Сан-Хосе» Грир: на Карлссона серьёзно претендовали две команды

Генменеджер «Сан-Хосе» Грир: на Карлссона серьёзно претендовали две команды
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Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир рассказал подробности об уходе защитника Эрика Карлссона в «Питтсбург Пингвинз».

«Ближе к концу сделки на Карлссона серьёзно претендовали два клуба. Мы не были близки к сделки с «Питтсбургом» 1 июля.

«Сан-Хосе» был готов вступить в сезон с Карлссоном в составе», — приводит слова Грира журналист Шен Пен в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 6 августа, Эрик Карлссон перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз» в результате крупного обмена, в котором принял участие ещё и «Монреаль Канадиенс».

В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «акул» при показателе полезности «-25». Он стал обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона-2022/2023.

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