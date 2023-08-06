Генменеджер «Сан-Хосе» Грир: на Карлссона серьёзно претендовали две команды
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Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир рассказал подробности об уходе защитника Эрика Карлссона в «Питтсбург Пингвинз».
«Ближе к концу сделки на Карлссона серьёзно претендовали два клуба. Мы не были близки к сделки с «Питтсбургом» 1 июля.
«Сан-Хосе» был готов вступить в сезон с Карлссоном в составе», — приводит слова Грира журналист Шен Пен в своём «твиттере».
Напомним, сегодня, 6 августа, Эрик Карлссон перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз» в результате крупного обмена, в котором принял участие ещё и «Монреаль Канадиенс».
В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «акул» при показателе полезности «-25». Он стал обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона-2022/2023.
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