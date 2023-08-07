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Главный тренер сборной России назвал причины победы в матче с «Авангардом»

Главный тренер сборной России назвал причины победы в матче с «Авангардом»
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Главный тренер сборной России до 23 лет Николай Воеводин прокомментировал победу в матче Sochi Hockey Open с «Авангардом» (4:3 Б).

«Хороший матч, ребята выполнили задание, которое мы просили, чтобы не нарываться на контратаки, потому что соперник играет от контратак. Они сделали, как и нужно было, молодцы, мы ни одной контратаки не пропустили. И забросили уже не одну шайбу, уже хорошо.

Уже привыкаю к ребятам, они перед глазами. Видно, что они могут и что добавляют, уже меньше выпадает ребят. Сегодня никто не выпал, было приятно смотреть.

Великов? Мы просим обострять, потому что он нападающий, должен бежать и обыгрывать. Это у него есть, он этим воспользовался — и молодец, гол забил. Руководство ЦСКА, наверное, решит по его игре, заслуживает ли он места в составе. ЦСКА — это чемпион, но, думаю, у Макса есть все шансы попытаться закрепиться», — передаёт слова Воеводина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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