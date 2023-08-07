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Кравец: недостатки Шулака в обороне пройдут. По атаке, надеюсь, у вас к нему нет вопросов?

Кравец: недостатки Шулака в обороне пройдут. По атаке, надеюсь, у вас к нему нет вопросов?
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Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после поражения в матче Sochi Hockey Open со сборной России (3:4 Б) ответил на вопрос о чешском защитнике Либоре Шулаке. Хоккеист известен своими успешными действиями в нападении, однако в обороне он не всегда успешен.

«Сегодня ещё 7 августа, пропадут у Шулака недостатки в обороне, всё будет нормально. Либор будет продолжать тренироваться, работать, возвращаться в ту форму физических кондиций, в которой он был. Освоится ещё в команде и будет играть лучше. По атаке, надеюсь, у вас к нему нет вопросов? Вы же видите, сколько работы он выполняет? Думаю, всё это в конечном итоге приведёт к успеху», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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