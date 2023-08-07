Пять иностранных хоккеистов хотят получить спортивное гражданство России

Агент Алёша Пилко, работающий с иностранными игроками в КХЛ, прокомментировал ситуацию с получением гражданства Российской Федерации легионерами. Кроме того, специалист ответил на вопрос о ситуации американского форварда «Авангарда» Рида Буше.

«У нас есть список из пяти иностранных игроков, которые хотели бы получить российский паспорт, — заявил Пилко. — По нападающему «Авангарда» Риду Буше ситуация искусственно раздута. У нас с ним такого разговора пока не было. Но если он примет такое решение, то я его максимально поддержу, также как и клуб», — приводит слова Пилко «Спорт-экспресс».

Напомним, уже двое хоккеистов получили гражданство Российской Федерации. Это защитник «Динамо» Москва Бреннан Менелл из США и форвард СКА Брендан Лайпсик из Канады. Такое же пожелание высказал канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли.