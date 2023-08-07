Агент Найта прокомментировал разрыв контракта Корбаном с «Авангардом»

Агент Алёша Пилко, представляющий интересы бывшего нападающего омского «Авангарда» Корбана Найта, прокомментировал ситуацию с канадским хоккеистом. Ранее форвард принял решение покинуть «ястребов». Сообщалось, что Найт выплатит компенсацию за разрыв действующего контракта с омским клубом. Пилко ответил на вопрос, заплатил ли канадский форвард «Авангарду».

«Это решение удивило нас всех. Пришёл звонок, Корбан сказал, что так решила семья. Его не было возможности уговорить. Поверьте, я умею уговаривать, объяснять факты, но здесь просто не было такой возможности. Меня это решение очень удивило, для меня самого это большая потеря. Не в финансовом плане, а в плане статуса. Я позвонил Антону Курьянову, очень благодарен ему и Евгению Забуге за быстрое и грамотное решение по этой ситуации. Бывают игроки, которые покидают Россию, и это не означает, что они не вернутся. Что касается Найта, то он, думаю, поиграет ещё год и закончит с хоккеем.

Была ли выплачена компенсация? Я не компетентен озвучивать такие вещи в прессе. Но повторю, что в ситуации с Найтом всё сделано чётко по регламенту, как было прописано. Есть разные нюансы. В частности, сейчас с денежными переводами в Россию тяжело. На данный момент мы с этой ситуацией разбираемся», — приводит слова Пилко «Матч ТВ».