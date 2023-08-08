«Это можно хорошо описать словом «странно». Уилсон — о слухах про обмен из «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о продлении контракта с клубом.
«Этим летом мы почувствовали, насколько безумной эта сделка может быть. Я играю здесь достаточно долго. В течение года тебя что-то так или иначе отвлекает, случается всё, что только может произойти. Я хотел избавиться от этого, чтобы не волноваться. Я знал, что хочу быть здесь как можно дольше, и команда выражала те же самые желания. Это просто облегчает ситуацию, позволяя избавиться от всех препятствий, так что вопрос контракта больше не должен отвлекать.
Слухи об обмене? Пару раз я просто писал своему агенту и спрашивал: «Что происходит?» Он, очевидно, смог поговорить с Маком (Брайан Маклеллан, генменеджер «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») и заверить меня, что всё в порядке.
Некоторые предположения были забавными, особенно когда речь шла о наших соперниках. Я думаю, что это можно хорошо описать словом «странно». Ты стараешься не думать об этом слишком много, но это может быть забавно. Болельщики соперников знают, что я собираюсь выйти и отдать все силы в матчах с их командами в следующем году. Возможно, они были взволнованы тем, чем мог бы стать мой обмен для их города, но они, вероятно, не ответят вам на этот вопрос сейчас», — приводит слова Уилсона The Athletic.
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