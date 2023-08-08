Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко выложил ряд фото с Бали

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко в своих социальных сетях выложил ряд фотографий с Бали. Форвард на части фото один на фоне красочных видов, на другой части — с друзьями и семьёй.

«2,5 месяца на Бали», — говорится в сообщении.

Фото: Личный архив Андрея Кузьменко

Фото: Личный архив Андрея Кузьменко

Фото: Личный архив Андрея Кузьменко

Ранее Кузьменко и его агент Дэн Мильштейн неоднократно показывали фотографии с тренировок на Бали. Нападающий «косаток» тренировался на пляже и в тренажёрном зале.

Напомним, «Ванкувер» в завершившемся сезоне не смог пробиться в плей-офф, закончив регулярный чемпионат лишь на 11-м месте из 16 в Западной конференции. Кузьменко наравне с Элиасом Петтерссоном стал лучшим снайпером «Кэнакс», забив 39 голов. Суммарно за 81 встречу регулярного чемпионата российский нападающий набрал 74 очка при показателе полезности «+9». В ходе чемпионата хоккеист договорился с «Ванкувером» о двухлетнем контракте с кэпхитом $ 5,5 млн.