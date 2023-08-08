Фёдор Канарейкин назвал главную фигуру российского хоккея

Российский тренер Фёдор Канарейкин поделился мнением о главной личности в российском хоккее на данный момент. По мнению специалиста, ею является 37-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Нападающий уже 18 лет выступает в Национальной хоккейной лиге.
«Овечкин — главная фигура нашего хоккея. Он ей был, есть и будет. Чтобы говорить о ком-то, кто может привлечь внимания больше, чем он, надо добиться таких же успехов. Чтобы хотя бы рядом встать, надо чего-то достичь. Пока надо на нём сфокусироваться, тем более что не достигнута последняя цель — побить рекорд Гретцки», — цитирует Канарейкина Legalbet.
Напомним, за 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
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