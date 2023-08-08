The Athletic рассказал, какое значение имеет переход Карлссона для Малкина и Кросби

Журналист The Athletic Роб Росси рассказал, какое значение имеет приобретение Эрика Карлссона для старожилов «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби.

«Трудно понять, почему Карлссон не приблизит «Питтсбург» к кубку. Он лучший атакующий защитник в НХЛ со времён Пола Коффи, что о многом говорит, особенно в Питтсбурге. Каждую секунду на льду он создаёт голевые моменты. Нет никого лучше при розыгрыше большинства — и Летанг это знает. Поэтому не удивляйтесь, когда он примет другую роль — возможно, на старой точке Фила Кессела на противоположной стороне, где обитают Кросби и Малкин.

Потенциальная вторая пара защиты Карлссон — Маркус Петтерссон, которого Дубас никогда не хотел обменивать, сделает Эрика постоянным игроком на льду с Малкиным. Это имеет гораздо большее значение, учитывая, что Малкин, вероятно, временно окажется без ещё одного приобретения Дубаса, Райлли Смита, и что первое звено Кросби останется без Гюнцеля, по крайней мере, в течение первого месяца (а возможно, и дольше). Кроме того, если Летанг получит какую-либо травму, у «Пингвинз» будет ещё один лучший защитник, который будет держать оборону.

И последнее, но не менее важное: Карлссон проделал долгий путь, чтобы компенсировать потерю результативности в атаке из-за травмы Гюнцеля. В самом деле, он из тех выдающихся снайперов-защитников, которые — как это сделал Коффи в конце 1980-х и начале 1990-х годов в составе «Пингвинз» — превращают вынос шайбы из зоны защиты в возможность забить гол, сохраняя её самостоятельно, выбрасывая её и/или оба варианта. Он элитный бомбардир и крайне эффективный снайпер среди тех, кто занимает его позицию.

Было бы глупо утверждать, что любой защитник может компенсировать потерю одного из лучших левых вингеров в НХЛ. Если только этот защитник не Карлссон. Он Тот Парень.

И Дубас, наконец, переманил его из «Сан-Хосе», — приводит слова Росси The Athletic.