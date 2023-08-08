Сергей Толчинский отреагировал на слова Дамира Шарипзянова в свой адрес

Нападающий СКА Сергей Толчинский ответил на слова бывшего одноклубника по «Авангарду» Дамира Шарипзянова. Защитник после ухода форварда сказал: «Уйдут эти, нестрашно, придут другие, которые не будут завышать себе цену».
«Что тут сказать? На что мне тут обижаться? Дамир решил публично высказать свою позицию, это его дело. Ну сказал и сказал, если он считает правильным обсуждать другие контракты, то пожалуйста, его право.
Вижу параллели с моим уходом из ЦСКА? Параллелей тут не вижу, Дамир Шарипзянов и Есмантович – это разные категории. У нас нет многолетних контрактов, поэтому игроки часто меняют клубы. Поэтому бывает, что кто-то на кого-то обижается. Один обижается, что ему не дали определённую сумму, другие обижаются, что кто-то ушёл. Думаю, такое всегда будет преследовать громкие переходы.
Доволен ли, как всё разрешилось? Конечно, очень доволен! Город шикарный, коллектив вообще отличный, организация сумасшедшая в хорошем смысле. Многолетний контракт, живу в шести часах на машине от родного города», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полное интервью с Толчинским можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 9 августа, в 8:00.
- 8 августа 2023
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