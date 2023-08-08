Главный тренер сборной России оценил волевую победу над СКА на Sochi Hockey Open

Главный тренер сборной России до 23 лет Николай Воеводин прокомментировал победу над СКА (6:5 Б) в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

«Первые два периода были не за нами, мы проигрывали в движении, моментах, счёте. В перерыве поговорили, что ничего не потеряно и нужно забить первый гол. Он вдохновил ребят, придал уверенности и сил, дальше сравняли счёт. Ребята молодцы, проявили характер, я им благодарен.

Не скажу, что нам удались только две игры. И первые игры были неплохими, только по результату не в нашу пользу. Конечно, важно, когда в такие моменты находится лидер, который забивает голы, которые переламывают ход матчей. Молодёжь чувствует уверенность от таких матчей.

Не помню, какие были ощущения, когда счёт стал 5:5. Было приятно, что ребята сравняли и проявили характер. Могли и в овертайме всё закончить, но буллиты. Хорошо, что закончили победой. Серия буллитов – это мастерство, хотя в СКА проверенные мастера. И это единоборство буллитов ребятам тоже придаст уверенности.

Великова остужать после хита на нём не приходилось. Он всё понимал, играл на команду, за партнёров. Молодец пацан, остужать его не надо было. Там других надо было где-то остудить, у них эмоции перехлёстывали, а Макса нет.

Многие игроки превзошли ожидания. Я мало с кем знаком, потому что тех, против кого мы играли в МХЛ, я видел ещё два года назад. Они возмужали, стали уже под КХЛ.

Дополнительное желание проявить себя с лучшей стороны у игроков системы СКА чувствовалось. Где-то это перехлёстывало, у кого-то что-то не получалось, а кому-то, наоборот, шло в плюс.

План по вратарям был, мы его завершили. С нами был и третий вратарь, мы тоже на него рассчитывали, надеялись, но на матчи выходили эти два вратаря.

Этот турнир что мне дал? С каждым матчем становишься увереннее. Это большой опыт, который не купить. Очень большая помощь от тренерского штаба, от руководителей, потому что я первый раз, волнение присутствует. Всё-таки сборная — это сборная», — передаёт слова Воеводина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.