Зарипов — о прощальном матче: эмоции захватывают, очень сильное волнение

Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов прокомментировал подготовку к своему прощальному матчу, который состоится сегодня, 9 августа, в Казани.
«Честно, не ожидал, что столько народа будет среди журналистов. Мне очень приятно, что такое внимание уделили сегодняшнему мероприятию. Надеюсь, всё пройдёт как задумано, без сбоев и ошибок. Эмоции захватывают, очень сильное волнение, но от этого никуда не деться. Буду стараться его не показывать.
Две недели готовили сегодняшний матч, происходило обширное общение, связь с друзьями, знакомыми и участниками матча. Вроде уже был готов ко всему, но сегодняшний день очень ярко для меня начался, и чем ближе матч, тем ещё больше накатывает. Будем стараться провести встречу на высшем уровне», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 9 августа 2023
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