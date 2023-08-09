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Зарипов — о прощальном матче: эмоции захватывают, очень сильное волнение

Зарипов — о прощальном матче: эмоции захватывают, очень сильное волнение
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Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов прокомментировал подготовку к своему прощальному матчу, который состоится сегодня, 9 августа, в Казани.

«Честно, не ожидал, что столько народа будет среди журналистов. Мне очень приятно, что такое внимание уделили сегодняшнему мероприятию. Надеюсь, всё пройдёт как задумано, без сбоев и ошибок. Эмоции захватывают, очень сильное волнение, но от этого никуда не деться. Буду стараться его не показывать.

Две недели готовили сегодняшний матч, происходило обширное общение, связь с друзьями, знакомыми и участниками матча. Вроде уже был готов ко всему, но сегодняшний день очень ярко для меня начался, и чем ближе матч, тем ещё больше накатывает. Будем стараться провести встречу на высшем уровне», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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