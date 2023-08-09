Зарипов: больше всего горжусь своей силой воли и своим желанием

Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал, чем гордится больше всего по итогам его игровой карьеры.
«Чем горжусь больше всего? Единственное, чем я горжусь, это своей силой воли и своим желанием, которое и привело меня сюда. Сегодня я являюсь одним из самых титулованных игроков, и мне очень приятно. Благодарен самому себе за то, что не халтурил, не обманывал и работал на полную.
Конечно, не удалось пригласить всех друзей. Для этого надо было бы турнир делать. Пригласил тех, кого считаю правильным. Формат матча выбрал такой, что участвуют те, с кем начинал карьеру, потом те, с кем играл за «Ак Барс», с кем выигрывал чемпионат России и чемпионат мира. Все ребята откликнулись и с удовольствием приехали.
Дальнейшие планы? Пока отдыхаем, а дальше посмотрим, как всё будет», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 9 августа 2023
-
18:34
-
18:31
-
18:29
-
18:25
-
18:22
-
18:17
-
18:14
-
18:12
-
18:08
-
18:06
-
17:51
-
17:42
-
17:27
-
17:12
-
17:00
-
16:34
-
16:24
-
16:18
-
16:02
-
15:45
-
15:15
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:33
-
13:30
-
13:05
-
12:40
-
12:18
-
12:00
-
11:35
-
11:20