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Зарипов: больше всего горжусь своей силой воли и своим желанием

Зарипов: больше всего горжусь своей силой воли и своим желанием
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Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал, чем гордится больше всего по итогам его игровой карьеры.

«Чем горжусь больше всего? Единственное, чем я горжусь, это своей силой воли и своим желанием, которое и привело меня сюда. Сегодня я являюсь одним из самых титулованных игроков, и мне очень приятно. Благодарен самому себе за то, что не халтурил, не обманывал и работал на полную.

Конечно, не удалось пригласить всех друзей. Для этого надо было бы турнир делать. Пригласил тех, кого считаю правильным. Формат матча выбрал такой, что участвуют те, с кем начинал карьеру, потом те, с кем играл за «Ак Барс», с кем выигрывал чемпионат России и чемпионат мира. Все ребята откликнулись и с удовольствием приехали.

Дальнейшие планы? Пока отдыхаем, а дальше посмотрим, как всё будет», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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