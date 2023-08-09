Пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова внесли в Книгу почёта Казани

Трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов внесён в Книгу почёта Казани. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин во время церемонии, посвящённой прощальному матчу хоккеиста.

Напомним, матч с «Металлургом» (3:6) 24 февраля 2023 года стал последним для Зарипова. 42-летний нападающий принял решение завершить игровую карьеру. Данис является самым титулованным хоккеистом в истории КХЛ. Он — единственный, кто выиграл пять Кубков Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Всего в КХЛ форвард сыграл 817 матчей, в которых набрал 685 (292+393) очков.

Ранее Зарипов рассказал о том, как пригласил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на прощальный матч.