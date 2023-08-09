«Может, это будет хорошо для сборной России». Морозов — о натурализации легионеров в КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал получение легионерами российского гражданства.

«Может, это будет хорошо для сборной России, когда нас допустят до международных соревнований. Будет больше выбора игроков. Если игрок хочет оформить российское гражданство, то почему бы и нет. Это не противозаконно.

Обход лимита на легионеров? У иностранца должно быть желание получить российское гражданство. Это ведь ещё нужно договориться с игроком. Тем более у нас нет такого, что все поголовно оформляют российское гражданство. Только те, кто этого хочет», — цитирует Морозова «РИА Новости Спорт».

Ранее гражданство РФ уже получили американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик. О таком же желании сообщили канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и американский форвард «Авангарда» Рид Буше.