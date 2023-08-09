Мэр Казани: важно, что, глядя на Зарипова, подрастают будущие звёзды вроде Овечкина

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о вкладе Даниса Зарипова в российский хоккей.

«Феномен Зарипова – в большом труде. Любая звезда – это прежде всего талант, который бог дал через родителей, но талант, помноженный на очень большой труд. Данис – большой трудяга, замечательный человек и душа компании как на льду, так и в раздевалке. Для болельщиков «Ак Барса» и для меня как для мэра Казани большое счастье, что в нашей команде такой человек отдал свои лучшие годы и подарил нам самые замечательные эмоции. Очень важно, что, глядя на него, подрастают будущие звёзды вроде самого Зарипова, Морозова, Овечкина, Дацюка. Спасибо Данису», — рассказал Метшин в интервью Metaratings.ru.

Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.