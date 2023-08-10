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Коледов: в предсезонных играх на первый план выйдут характер и воля к победе

Коледов: в предсезонных играх на первый план выйдут характер и воля к победе
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Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов рассказал об открытой тренировке команды в Уфе и подготовке к сезону. 10 августа в городе стартует Кубок Республики Башкортостан, где также выступят «Автомобилист», московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».

«Классные впечатления от открытой тренировки, это добавляет нам эмоций! Было бы лучше провести её в выходной день, когда у болельщиков больше возможностей прийти. Но график — есть график. У нас хорошая предсезонка, тяжёлая, больше тренировочного процесса, больше аэробной работы на велосипедах. Пока что команда находится под нагрузкой. Физически нам сейчас будет очень тяжело. В предсезонных играх на первый план выйдут другие аспекты — характер и воля победить. Когда «нет ног» и голова не работает, надо будет играть совсем по-другому», — приводит официальный сайт КХЛ слова Коледова.

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