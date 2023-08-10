Коледов: в предсезонных играх на первый план выйдут характер и воля к победе

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов рассказал об открытой тренировке команды в Уфе и подготовке к сезону. 10 августа в городе стартует Кубок Республики Башкортостан, где также выступят «Автомобилист», московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».
«Классные впечатления от открытой тренировки, это добавляет нам эмоций! Было бы лучше провести её в выходной день, когда у болельщиков больше возможностей прийти. Но график — есть график. У нас хорошая предсезонка, тяжёлая, больше тренировочного процесса, больше аэробной работы на велосипедах. Пока что команда находится под нагрузкой. Физически нам сейчас будет очень тяжело. В предсезонных играх на первый план выйдут другие аспекты — характер и воля победить. Когда «нет ног» и голова не работает, надо будет играть совсем по-другому», — приводит официальный сайт КХЛ слова Коледова.
- 10 августа 2023
-
03:43
-
03:28
-
03:13
-
02:56
-
02:34
- 9 августа 2023
-
23:44
-
23:35
-
23:23
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:28
-
22:24
-
22:13
-
22:04
-
21:47
-
21:35
-
21:32
-
21:27
-
21:25
-
21:17
-
21:05
-
20:56
-
20:40
-
20:27
-
20:11
-
19:55
-
19:43
-
19:37
-
19:15
-
18:56