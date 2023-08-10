Карлссон — о переходе в «Питтсбург»: рад возможности побороться за Кубок Стэнли

Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон заявил, что рад попасть в команду, претендующую на Кубок Стэнли, и рассказал, что по-прежнему любит играть с шайбой.

«Я был очень взволнован возможностью получить шанс попасть в команду, которая борется за Кубок Стэнли. Было волнующе, когда я услышал, что «Пингвинз» заинтересованы во мне. Так что я рад, что в конце концов всё получилось.

В борьбе за трофей всегда были самые лучшие эмоции. Лично мне нравится играть в важных матчах, и мне нравится добиваться успеха как команда. Я люблю эту игру. Мне нравится играть с шайбой. И я думаю, что в прошлом сезоне я снова получил удовольствие от игры, по-настоящему. И я просто люблю её. По моему мнению, команда, которая больше контролирует шайбу и владеет ею, как правило, добивается успеха, и я надеюсь, что так я буду играть в эту игру до конца своей карьеры», — цитирует Карлссона пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «акул» при показателе полезности «-25». Эрик — обладатель «Норрис Трофи» сезона-2022/2023 как лучший защитник регулярки.