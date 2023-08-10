«Из четвёртого звена его вытянул». Генменеджер «Ак Барса» – о Зарипове

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин вспомнил об игре за казанскую команду с Данисом Зариповым.

«Я вообще всю свою карьеру отдал, из четвёртого звена его вытянул. Сам утонул, а он, видите, вылез, да, Данис? (улыбается) Да, мы играли в одном звене, Женя Фёдоров ещё был с нами. Мы дружим уже столько лет и продолжаем, вне зависимости игрок там или менеджер. Продолжаем дальше работать.

Данис — это легенда, которая, также можно сказать, хоть я и молодой, выросла на глазах. Всё мы видели и знаем.

Кем мы видим легенду в ближайшее время? Он очень устал, немножечко отдохнёт. Потом встретимся, переговорим. Нужно понять, что он сам хочет. Как он себя видит, потому что Зинэтула Хайдярович ему предлагал стать тренером, ещё что-то. Все за и против взвесить, посмотреть, а потом уже сам для себя решит. Сейчас пускай чуть-чуть отойдёт. Понятно, здесь такой праздник и ему эмоционально очень тяжело. Он немножечко выдохнет и будет видно», — сказал Валиуллин в интервью Metaratings.ru.

Ранее Валиуллин рассказал, что подписание контракта с нападающим Евгением Свечниковым находится в финальной стадии.