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Овечкин рассказал о подготовке к сезону НХЛ и ответил на вопрос, когда полетит в США

Овечкин рассказал о подготовке к сезону НХЛ и ответил на вопрос, когда полетит в США
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о прощальном матче Даниса Зарипова, а также поделился мыслями о подготовке к новому сезону.

«После Казани и прощального матча Зарипова прилетел на очередное мероприятие, как это влияет на подготовку к сезону? Меня это не отвлекает, это всё спланировано заранее, за долгое время, поэтому мы подстраиваемся.

Из-за непопадания «Вашингтона» в плей-офф было больше свободного времени, это как-то сказывалось на привычной подготовке? Наоборот, я восстановился от тех травм, которые получал в прошлом сезоне. Сейчас я чувствую себя хорошо. Идёт подготовка полным ходом, всё шикарно.

Когда планирую отправиться в Америку? Ещё пока неизвестно. Пока нужно побыть здесь ещё», — сказал Овечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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