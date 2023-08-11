Овечкин ответил, не бесят ли его слухи, что главная цель «Вашингтона» — рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от нового сезона, а также высказался о разговорах о главной цели «столичных».
«Какие ожидания от нового сезона? Самое главное, чтобы все были здоровы, а дальше посмотрим. Поддерживаю отношения с новым главным тренером (Спенсером Карбери. — Прим. «Чемпионата»)? Да, мы разговаривали. Я был с ним знаком ещё до этого, потому что он был в системе «Вашингтона». Поэтому всё нормально.
Продление контракта с Томом Уилсоном порадовало? Да, конечно. Он давно в команде, знает город, его болельщики любят, он любит город. Я рад за него и за то, что он продлил контракт с клубом.
Многие говорят, что главная цель «Вашингтона» — это то, чтобы я побил вечный рекорд Уэйна Гретцки, не бесят ли такие разговоры? Давайте поживём, тогда и увидим. У меня ещё три года контракта, посмотрим, что будет», — сказал Овечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 11 августа 2023
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