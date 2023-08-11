Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал топ-3 главных интриг нового сезона НХЛ.

«Топ-3 интриг сезона НХЛ? Обмен Карлссона, поменяют ли Кузнецова и сколько забьёт Овечкин?» — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, форвард выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.