«Американцы, если что, дадут денег». Кожевников — о возможном банкротстве ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что Международная федерация хоккея в случае финансовых трудностей может рассчитывать на поддержку США. Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что национальная команда готова вернуться к международным турнирам, чтобы ИИХФ не обанкротилась.

«То, что у ИИХФ проблемы с финансами, было ясно по посещаемости на прошедшем чемпионате мира в Финляндии. Без России тяжело собирать полные трибуны. Но маловероятно, что это как-то повлияет на руководство ИИХФ. Если бы они сами решали, может быть, это имело бы значение. А так, на них огромное влияние оказывают политики. Нас ведь убрали не по каким-то объективным причинам, а именно из-за политики.

Американцы, если что, дадут денег. Для них нет проблемы напечатать ещё бумажек. Вон как они швыряют ими по всему миру — десять миллиардов туда, десять миллиардов сюда. Если что, дадут и в хоккей», — цитирует Кожевникова «РИА Новости».

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены Международной федерацией хоккея от участия в международных турнирах. ИИХФ приняла это решение из-за спецоперации на Украине. Вместе с этим у России отобрали право проведения МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске и ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге. В мае 2022 года национальным командам России и Беларуси было отказано в участии в ЧМ-2023.