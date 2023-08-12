Канадский защитник «Трактора» ответил на вопрос, думал ли он о получении гражданства РФ

Канадский защитник «Трактора» Роб Хэмилтон высказал мнение о тенденции в российском хоккее. С введением нового лимита на легионеров ряд иностранных игроков сообщил о желании получить гражданство Российской Федерации. Хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл из США уже официально получил второй паспорт и теперь не считается в КХЛ легионером.
«Не думал, что, может, в будущем захочу стать гражданином страны? Посмотрим, что будет в будущем. Возможно, я буду играть здесь долго. Тогда о российском паспорте можно подумать.
Какие российские города понравились больше всего? Москва — красивый город. Жаль, что в прошлый раз у меня не получилось хорошо её посмотреть. Надеюсь, удастся в этом сезоне. Мне очень понравилось в Санкт-Петербурге — красивая архитектура в центре города, мы ещё остановились в прекрасном отеле», — приводит слова Хэмилтона «РБ Спорт».
Напомним, канадец уже год отыграл в КХЛ — в сезоне-2022/2023.
- 12 августа 2023
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