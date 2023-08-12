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«Мне до сих пор смешно». Канадский защитник «Трактора» рассказал о знакомстве с Кузнецовым

«Мне до сих пор смешно». Канадский защитник «Трактора» рассказал о знакомстве с Кузнецовым
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Канадский защитник «Трактора» Роб Хэмилтон поделился эмоциями от встречи с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым. Хоккеисты познакомились, когда нападающий «столичных» в текущее межсезонье тренировался с челябинским клубом. Хэмилтон высказал своё мнение о Кузнецове. Кроме того, канадский защитник рассказал, о чём хоккеисты пообщались.

«Евгений Кузнецов тренировался рядом с «Трактором» на арене, познакомились с ним? У Кузнецова очень хороший английский, и мы смогли пообщаться. Его голос всегда слышно в раздевалке — он очень громкий. И у него ещё очень заразительный смех. Тебе может не понравиться шутка, но если он смеётся, то ты начинаешь смеяться тоже. Кузнецов — яркая личность и ещё очень весёлый парень. Все парни в команде любят его. А как хоккеист он просто невероятный — быстрый, мастеровитый, один из лучших в мире. Поэтому Кузнецов играет в НХЛ уже столько лет.

О чём успели пообщаться? Мы перекинулись парой слов у кофемашины в раздевалке. Кузнецов спросил, знаю ли, насколько она старая. И сам ответил, что кофемашине 20-25 лет, потому что она появилась ещё до того, как он начал играть за «Трактор». Он настолько забавно это рассказал, что мне до сих пор смешно», — цитирует Хэмилтона «РБ Спорт».

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