Каменский: по составу нынешний «Спартак» готов к высоким результатам

Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский поделился ожиданиями от игры красно-белых под руководством Алексея Жамнова в новом сезоне.

«От «Спартака» жду хорошего результата. Первая задача — плей-офф. А уже в плей-офф все ставят самые высокие задачи. По составу нынешний «Спартак» готов к высоким результатам. Главное, чтобы команда играла и побеждала от матча к матчу, радовала своих болельщиков. А ведь у «Спартака» самая большая аудитория в России.

Прошлый сезон был неудачный. Сейчас пришёл новый тренер с большими амбициями. Жамнов знает, что такое победы, знает, как их добывать. Алексей Юрьевич постоянно со мной советуется: по игрокам, системе игры. Мы всегда в контакте, дружим, с удовольствием ему помогаю. Он получает удовольствие от работы, от команды. У него есть стимул, любовь к хоккею и огромный опыт. Перед ним вызов — доказать, что он может быть успешным тренером», — цитирует Каменского «РИА Новости Спорт».

Ранее нападающий «Спартака» Николай Голдобин рассказал о возможном продолжении карьеры в НХЛ.