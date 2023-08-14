Российский вратарь Иван Федотов находится в статусе «в аренде» на сайте CapFriendly.

Отмечается, что у голкипера есть действующий контракт на сезон-2023/2024 с кэпхитом $ 925 тыс.

CapFriendly — канадский сайт, специализирующийся на бизнес-аспекте НХЛ. На нём публикуется информация, связанная с контрактами игроков и тренеров Национальной хоккейной лиги, а также пояснения по конкретным аспектам коллективного договора НХЛ.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея применила санкции к Федотову и ЦСКА. Российский вратарь был дисквалифицирован на четыре месяца — с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года. Начало дисквалификации — это дата первого матча ЦСКА в сезоне-2023/2024. На армейский клуб наложен бан на международные трансферы сроком на один год.